سیاسة

خلال 30 ساعة.. يوتيوبر كويتي يجمع مليون دولار لمساعدة اللاجئين

author_image سوار أحمد
اليوتيوبر حسن سلمان
اليوتيوبر حسن سلمان
الشرق الاوسط يوتيوبر مفوضية اللاجئين مليون دولار اللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- تمكن اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان المشهور باسم "أبو فلة" من جمع مليون دولار لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل ‫الشتاء بعد حملة أطلقها في بث مباشر على اليوتيوب استمرت لــ 30 ساعة.

وأطلق حسن سلمان حملته تحت شعار "دفي قلوبهم" وأطلقها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وافادت المفوضية في بيان "إيماناً منه بالدور المجتمعي قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نمواً على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية".

وأضافت أنه تقديراً لتخطيه حاجز الـ20 مليون مشترك في قناته "قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف