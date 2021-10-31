خلال 30 ساعة.. يوتيوبر كويتي يجمع مليون دولار لمساعدة اللاجئين

أربيل (كوردستان 24)- تمكن اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان المشهور باسم "أبو فلة" من جمع مليون دولار لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل ‫الشتاء بعد حملة أطلقها في بث مباشر على اليوتيوب استمرت لــ 30 ساعة.

وأطلق حسن سلمان حملته تحت شعار "دفي قلوبهم" وأطلقها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وافادت المفوضية في بيان "إيماناً منه بالدور المجتمعي قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نمواً على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية".

وأضافت أنه تقديراً لتخطيه حاجز الـ20 مليون مشترك في قناته "قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء".