سیاسة

الحكيم يعبر عن قلقه على اثر الفيضانات التي اجتاحت اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان عمار الحكيم الفيضانات اربيل اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، عن قلقه على اثر موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت محافظة اربيل.

ونشر الحكيم في موقع تويتر "نتابع بقلق آثار موجة السيول التي اجتاحت محافظة اربيل في كوردستان الحبيبة وخلفت أضرارا مادية جسيمة".

واضاف "نعبر عن تضامننا مع المناطق المتضررة، وندعو الجهات الحكومية المعنية لتقديم المساعدة وإغاثة القرى والمناطق المحاصرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تعرض المزيد منها للتهديد".

وشهدت محافظة أربيل، يوم السبت، هطول أمطار غزيرة تسببت بحدوث سيول وفيضانات في بعض مناطق أربيل، وذلك في أول موجة أمطار تشهدها المحافظة خلال الشتاء الحالي.

وقطعت الأمطار الطرقات الرئيسية في المحافظة، كما جرفت وعطلت الكثير من السيارات وتسببت باضرار مادية.

 

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