سیاسة

الإمارات تنضم لركب الدول الخليجية وتسحب سفيرها من لبنان

author_image سوار أحمد
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي
الشرق الاوسط الإمارات جورج قرداحي دول الخليج

أربيل (كوردستان 24)- انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لركب الدول الخليجية التي سحبت دبلوماسييها من لبنان، على خلفية الأزمة المستمرة منذ أيام بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها التدخل السعودي والإماراتي في اليمن.

وجاءت الخطوة الإماراتية مساء السبت بعد قيام كل من السعودية والبحرين الجمعة والكويت بسحب سفرائها من بيروت.

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أعلنت فيه سحب أبوظبي لدبلوماسييها من لبنان، وذلك "تضامنا" مع السعودية على خلفية تصريحات لوزير لبناني بشأن حرب اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا، ما يشكل إحدى أكبر الأزمات بين البلد الغارق في مصاعب اقتصادية ودول الخليج الثرية.

وكانت السعودية قد استدعت الجمعة سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقررت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت السبت قبل أن تقرر الإمارات سحب دبلوماسييها.

وتضع هذه التطورات الدبلوماسية المتسارعة الحكومة اللبنانية تحت مزيد من الضغوط في ظل تردي الوضع الاقتصادي والانهيار في سعر صرف العملة المحلية وقلة المحروقات، وتعرقل خططها للحصول على دعم مالي من الخليج.

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