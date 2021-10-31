الغرب يطالب طهران باغتنام الفرصة وتجنب "تصعيد خطير"

أربيل (كوردستان 24)- طالب قادة 4 دول غربية كبرى الرئيس الإيراني باغتنام الفرصة، والعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وجاء ذلك بعد لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية، التي ستغادر منصبها قريبا، أنغيلا ميركل، على هامش قمة مجموعة الدول العشرين، المنعقدة على مدار يومين في العاصمة الإيطالية روما.

وطالب القادة الأربعة، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، باغتنام الفرصة التي أتاحتها احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وتجنب التصعيد المحتمل، وفق ما افادت "بي بي سي".

واعتبر القادة أن عودة طهران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاقية، سيمثل نوعا من الضمانة على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق بشكل أحادي، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران عام 2018.

وردا على ذلك أعلنت إيران تخليها بشكل تدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

لكن بايدن أشار بعد تولية إدارة البلاد إلى إمكانية العودة إلى الاتفاق.

وحذر بايدن في الوقت نفسه، قبل نحو شهرين، من أن إدارته "مستعدة للتحول إلى خيارات أخرى"، في حال فشلت الدبلوماسية في حل الأزمة النووية مع إيران.

وفي بيان مشترك، قال قادة الدول الأربع في روما إنهم يرحبون بإعلان الإدارة الأمريكية استعدادها العودة إلى الاتفاق النووي، في حال التزام إيران ببنودها.

وقال البيان: "نحن على قناعة تامة بإمكانية التوصل بشكل سريع إلى تفاهم، مشترك بخصوص العودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي، لمدة طويلة بحيث نضمن أن البرنامج النووي الإيراني، يقتصر على الأهداف السلمية".

وأضاف البيان "نحن نطالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، باغتنام الفرصة، والانضمام إلى الجهود المخلصة، الهادفة إلى العودة السريعة إلى المفاوضات، وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب التصعيد الخطير، الذي لا يصب في مصلحة أي طرف".