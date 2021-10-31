سیاسة

نيجيرفان بارزاني معلقا على هجوم كركوك: ينبغي التعاون بين قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الإتحادية

author_image سوار أحمد
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني اقليم كوردستان داعش كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، إلى ضرورة التعاون بين قوات البيشمركة، والأجهزة الأمنية العراقية للقضاء على تنظيم داعش.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية إلى أسرتي المقاتلين في قوات البيشمركة "خالد حميد هياس"، و"آكو كريم قادر" اللذين أُستشهدا ليلة أمس في مواجهات مع تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال نيجيرفان بارزاني إن "استمرار واتساع وتكرار هجمات الإرهابيين تثبت بأن داعش مايزال يشكّل تهديدا حقيقا للسلم والاستقرار في البلاد، ولهذا يتعين بالتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والقوات الأمنية، وبدعم من التحالف الدولي مواجهته والقضاء عليه نهائيا".

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