صحة وبیئة

استمرار هطول الأمطار في اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان كميات الأمطار اقليم كوردستان مديريثة الأنواء

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان ان حالة الطقس اليوم الأحد، ستكون بين غائمة وغائمة جزئيا، مع هطول الأمطار في بعض المناطق وخصوصا الجبلية.

أما يوم غد الاثنين فتبقى حالة الطقس متأرجحة بين الغائم والغائم جزئيا مع سقوط الأمطار في المناطق الجبلية.

واعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الاحد، كميات الأمطار التي هطلت في عموم العراق واقليم كوردستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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