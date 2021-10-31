رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي باستشهاد بطلين من البيشمركة في بردي

أربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، باستشهاد بطلين من البيشمركة إثر هجوم شنه إرهابيو داعش في ناحية بردي (آلتون كوبري) شمال غرب محافظة كركوك.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: "لقد أحزنني بشدة استشهاد بطلين من أبطال البيشمركة، خالد حميد هياس كاكيي، وآكو كريم قادر، في هجوم الليلة الماضية من قبل إرهابيي داعش على بردي. أتقدم بخالص التعازي والمواساة لذويهما ورفاقهما، وأشاطرهم أحزانهم".

وأضاف: "إن هذا الهجوم الإرهابي يثبت مجدداً أهمية التنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ومساعدة التحالف الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية لداعش وسد الثغرات الأمنية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان".