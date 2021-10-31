البيشمركة تشدد على أهمية زيادة التنسيق مع القوات الإتحادية لسد الثغرات الامنية

أربيل (كوردستان 24)- أكدت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان اقليم كوردستان اليوم الأحد، على أهمية زيادة التنسيق مع القوات الإتحادية لسد كافة الثغرات الأمنية في نقاط المواجهة مع تنظيم داعش.

وجاءت التصريحات في برقية تعزية إلى أسرتي المقاتلين في قوات البيشمركة "خالد حميد هياس"، و"آكو كريم قادر" اللذين أُستشهدا ليلة أمس في مواجهات مع تنظيم داعش في محافظة كركوك. واعربت اللجنة عن تعازيها لعائلات الشهداء.

ودعت اللجنة الأطراف المعنية في الحكومة الاتحادية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتعاون اللجنة الأمنية المشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، لسد الفجوات والثغرات الأمنية في جميع خطوط المواجهة حتى لا يتمكن مسلحو داعش من تكرار هذه الهجمات.