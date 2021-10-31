أمن

حكومة إقليم كوردستان: داعش لا يزال تهديداً للعراق بأسره

الهجمات التي يشنها إرهابيو داعش باستمرار في هذه المناطق تثبت حقيقة أن هذه الجماعة الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً للعراق بأسره
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کوردستان إقليم كوردستان داعش بيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الأحد بياناً حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات البيشمركة قرب ناحية بردي (آلتون كوبري) شمال غرب محافظة كركوك.

وفيما يلي نص البيان:

شن إرهابيو داعش الليلة الماضية هجوماً جباناً على محور قوات بيشمركة كوردستان في منطقة (زوركه زراو) عند حدود محور كركوك، ومع بالغ الأسف اُستشهد بطلان من البيشمركة الباسلة، وهما خالد حميد هياس وآكو كريم قادر.

وإذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسرتي الشهيدين، فإننا نتضرع إلى الله تعالى أن يلهمهما الصبر والسلوان.

لقد برهنت قوات بيشمركة كوردستان بأنها القوة الوحيدة والموثوق بها في حماية سكان هذه المناطق، إذ لا يمكن لداعش أن يجد له أي موطئ قدم أينما حلت البيشمركة، وعلى هذا الأساس تؤكد حكومة إقليم كوردستان على أهمية وضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي ضد داعش.

ومما لا شك فيه فإن الهجمات التي يشنها إرهابيو داعش باستمرار في هذه المناطق تثبت حقيقة أن هذه الجماعة الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً للعراق بأسره، مما يحتم على الجميع العمل للقضاء هذا التهديد وإنهائه.

 

د. جوتيار عادل

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان

31 تشرين الأول (أكتوبر) 2021

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