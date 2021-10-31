سیاسة

كوردستان24 تطفئ شمعتها السادسة.. والتغطية مستمرة

واكبت كوردستان 24 في مسيرتها المتسارعة أحداثاً رئيسية كبيرة، لدرجة أنها أصبحت، وفي فترة قياسية، مصدراً خبرياً موثوقاً لكبرى وسائل الإعلام العالمية
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انطلقت كوردستان 24 في 31 تشرين الأول أكتوبر 2015
انطلقت كوردستان 24 في 31 تشرين الأول أكتوبر 2015
کوردستان كوردستان 24 ذكرى تأسيس قناة كوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- توقد محطة كوردستان 24 الفضائية التلفزيونية اليوم الأحد شمعتها السادسة بمناسبة مرور ستة أعوام على انطلاقتها.

وانطلقت كوردستان 24 في 31 تشرين الأول أكتوبر 2015، ووسعّت نطاق تغطياتها عبر العديد من المنصات الرقمية والخدمات الإخبارية.

وواصلت المحطة التلفزيونية المنبثقة عن مؤسسة (كوردستان 24) للإعلام والأبحاث مسيرتها، لتصبح شبكة واسعة مؤلفة من قناة تلفزيونية ومنصات متعددة بالإضافة إلى موقع (كوردستان 24) الإلكتروني الذي يقدم خدماته باللغات الكوردية والعربية والإنجليزية والتركية والفارسية.

وواكبت كوردستان 24 في مسيرتها المتسارعة أحداثاً رئيسية كبيرة، لدرجة أنها أصبحت، وفي فترة قياسية، مصدراً خبرياً موثوقاً لكبرى وسائل الإعلام العالمية.

وتزامن انطلاق القناة مع بدء العمليات العسكرية لقوات البيشمركة لتحرير قضاء سنجار الواقع في غربي نينوى من قبضة داعش.

ولكوردستان 24 مكاتب ومراسلون في العديد من العواصم، كما تمتلك شبكة مراسلين منتشرة في بقاع الأرض لتغطية الأحداث باستمرار.

ولعبت محطة كوردستان 24 دوراً محورياً في تعزيز الروح الوطنية عبر خطاب مسؤول وموضوعي في فضاء يعج بالإعلام.

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