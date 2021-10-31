سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد أضرار السيول في مدينة زيرين والقرية الكورية بأربيل

"لن نتردد مطلقاً في القيام بما في وسعنا من أجل خدمة الشعب"
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال تفقده موقع الأضرار
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال تفقده موقع الأضرار
کوردستان مسرور بارزاني سيول أربيل حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأحد أضرار السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في كل مدينة زيرين والقرية الكورية بأربيل، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة المتضررين من قبل المؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة المؤسسات المعنية الحكومية على استجابتها السريعة، وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان ستقدم كل الدعم والمساعدات اللازمة للمتضررين من الفيضانات، فضلاً عن تعويضهم قدر الإمكان، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وقال رئيس الحكومة إن المسؤولين الحكوميين يجب أن يكونوا دائماً في خدمة الشعب، وأضاف: "لن نتردد مطلقاً في القيام بما في وسعنا من أجل خدمة الشعب".

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