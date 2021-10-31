في عيدها السادس.. كوردستان24 تطلق باقة برامجية جديدة بقوالب مبتكرة

أربيل (كوردستان 24)- تستعد قناة كوردستان 24 الفضائية لإطلاق باقة برامجية جديدة تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس القناة.

وأوقدت محطة كوردستان 24 الفضائية التلفزيونية اليوم الأحد شمعتها السادسة بمناسبة مرور ستة أعوام على تأسيس القناة ومقرها أربيل.

وتحت شعار (6 سنوات من التغطية والمتابعة المستمرة) تحتفل قناة كوردستان 24 في 31 تشرين الأول أكتوبر 2021 بمرور ستة أعوام على انطلاقتها.

واستعانت قناة كوردستان24 في باقتها البرامجية الجديدة بأحدث النظم التشغيلية لتواكب بذلك آخر التكنولوجيا المعتمدة في المجال الإعلامي.

وستتضمن الباقة الجديدة سلسلة من البرامج التي أُعدت بقوالب مبتكرة لتغطي آخر الأخبار وتعرض المحتوى الفريد محافظةً على سياستها التحريرية وهويتها الكوردستانية التي أصبحت علامة فارقة في الإعلام المرئي، ليس داخل كوردستان فحسب بل عالمياً.

وستبدأ القناة بعرض برامجها الجديدة التي أعدها فريقها الاحترامي تحت إشراف الإدارة العامة ومديرها محمد كريم على إبراز رسالة المحطة التي تحظى باحترام رسمي وشعبي.