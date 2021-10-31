سیاسة

في عيدها السادس.. كوردستان24 تطلق باقة برامجية جديدة بقوالب مبتكرة

author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى قناة كوردستان 24
مبنى قناة كوردستان 24
کوردستان كوردستان24 تأسيس قناة كوردستان24

أربيل (كوردستان 24)- تستعد قناة كوردستان 24 الفضائية لإطلاق باقة برامجية جديدة تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس القناة.

وأوقدت محطة كوردستان 24 الفضائية التلفزيونية اليوم الأحد شمعتها السادسة بمناسبة مرور ستة أعوام على تأسيس القناة ومقرها أربيل.

وتحت شعار (6 سنوات من التغطية والمتابعة المستمرة) تحتفل قناة كوردستان 24 في 31 تشرين الأول أكتوبر 2021 بمرور ستة أعوام على انطلاقتها.

واستعانت قناة كوردستان24 في باقتها البرامجية الجديدة بأحدث النظم التشغيلية لتواكب بذلك آخر التكنولوجيا المعتمدة في المجال الإعلامي.

وستتضمن الباقة الجديدة سلسلة من البرامج التي أُعدت بقوالب مبتكرة لتغطي آخر الأخبار وتعرض المحتوى الفريد محافظةً على سياستها التحريرية وهويتها الكوردستانية التي أصبحت علامة فارقة في الإعلام المرئي، ليس داخل كوردستان فحسب بل عالمياً.

وستبدأ القناة بعرض برامجها الجديدة التي أعدها فريقها الاحترامي تحت إشراف الإدارة العامة ومديرها محمد كريم على إبراز رسالة المحطة التي تحظى باحترام رسمي وشعبي.

موضوعات ذات صلة
العراق

علاوي كاشفاً رسالة "زعيم مهم": إيران ستتلقى ضربة من الشرق وإسرائيل تعد المهمة
  23 دقائق
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد أضرار السيول في مدينة زيرين والقرية الكورية بأربيل
  2 ساعات
کوردستان

كوردستان24 تطفئ شمعتها السادسة.. والتغطية مستمرة
  3 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف