الصدر يدعو لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" ولا يستبعد خيار المعارضة

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأحد إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى خيار المعارضة.

وأضاف الصدر في بيان "لا ينبغي القول بأن لي خلافاً مع الكتل السياسية سوى مسألة الإصلاح الداخلي والخارجي، ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية".

وتابع "فليس لنا أي خلاف مع أحد إلا بحب الوطن.. وإنني أرى أن أول ما ينبغي فعله مستقبلاً للوطن، هو: حكومة أغلبية وطنية، فيكون في البرلمان جهتان: جهة الموالاة... وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بكافة مستوياتها السياسية والحكومية والخدمية والدبلوماسية".

ومضى يقول "وجهة معارضة: وسيكونون لنا إخوة في الوطن، وسيكون توافقهم استشارة ملزمة، لنا ولن نهمشهم، ونحن لا نمانع أن نكون بأي من إحدى الجهتين، فكلاهما من أجل خدمة الوطن".