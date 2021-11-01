أردوغان بعد لقاء بايدن: الدعم الأمريكي للكورد في سوريا لن يستمر بنحوه الحالي

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب اللقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ان عملية دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا، لن تستمر على النحو الذي جرت به حتى الآن.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقده في روما مساء الأحد "الإرهابيون في سوريا لا يزالون يحصلون على السلاح من الولايات المتحدة ونحن نأسف لذلك".

واضاف "أبلغته أسفنا حيال الدعم الذي يتلقاه تنظيم حزب العمال الكوردستاني، وحدات حماية الشعب في سوريا من الولايات المتحدة".

وتعتبر وحدات حماية الشعب العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تعد الذراع العسكري للإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، والتي تعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكوردستاني المصنف كتنظيم إرهابي لديها.

وتابع أردوغان "أعتقد أن هذه العملية التي استمرت حتى الآن لن تتواصل على هذا النحو لاحقا".

من جهته أعلن البيت الأبيض في بيان ان الرئيس الأميركي جو بايدن التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وأكد بايدن رغبته في الحفاظ على "علاقات بناءة وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بشكل فعال" مع تركيا.

وتباحث الرئيسان "العملية السياسية في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، والانتخابات في ليبيا، والوضع في شرق البحر المتوسط، والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز"، بحسب البيان.

وأعاد بايدن التأكيد على "الشراكة الدفاعية، وأهمية تركيا كحليف في الناتو"، وأشار إلى "مخاوف الولايات المتحدة بشأن امتلاك تركيا لنظام الصواريخ الروسي إس-400".

كما أكد الرئيس الأميركي على أهمية "المؤسسات الديمقراطية القوية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، من أجل السلام والازدهار".

وكان مسؤول أميركي، قد قال السبت، إن بايدن سيحذر نظيره التركي خلال الاجتماع من أن أي "إجراءات متهورة" لن تفيد العلاقات الأميركية التركية، وأنه يجب تجنب الأزمات.