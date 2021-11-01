السعودية تعتبر أن خلفية الأزمة الدبلوماسية هي "هيمنة حزب الله على لبنان"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية السعودي انه "ليس هناك جدوى" في التعامل مع لبنان في ظل استمرار "هيمنة وكلاء إيران" عليه في إشارة لحزب الله.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية مساء الأحد، خلال مقابلة تلفزيونية في تعليقه على تداعيات تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الإثنين الماضي حول حرب اليمن، والتي أثارت غضب الرياض ودول خليجية وأفضت إلى سحبها سفيرها وطرد السفير اللبناني.

واستدعت السعودية الجمعة سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها بسبب التصريحات. وقررت البحرين القيام بالمثل ثم لحقت بهما الكويت السبت قبل أن تقرر الإمارات سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وصرح الوزير السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة بثتها قناة "العربية" مساء الأحد "ليس هناك أزمة بيننا وبين لبنان"، مضيفا "لكن هناك أزمة في لبنان بهيمنة وكلاء إيران على المشهد وهذا هو ما يقلقنا وما يجعل التعامل مع لبنان ليس بجدوى للمملكة ولا أعتقد لدول الخليج". وتابع "لا أود اختزال الموضوع في تصريحات شخص معين فالإشكالية أكبر من ذلك. الإشكالية في لبنان هي استمرار هيمنة حزب الله على النظام السياسي".

وكان وزير الإعلام جورج قرداحي وصف في مقابلة تلفزيونية تم بثها الإثنين الماضي وأجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في حكومة نجيب ميقاتي، حرب اليمن بأنها "عبثية". وقال إن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات. وعبرت الحكومة اللبنانية عن "رفضها" تصريحات قرداحي، مشيرة إلى أنه "لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا"، لكن الوزير رفض التراجع عنها.