اقتصاد

العراق يتفاوض مع "أرامكو" السعودية للاستثمار في عدة قطاعات

author_image سوار أحمد
العراق النفط العراق السعودية استثمارات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط إحسان عبد الجبار يوم الاثنين، ان العراق يجري مفاوضات مع شركات سعودية، للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.

ونقلت صحيفة الصباح عن إحسان عبد الجبار ان العراق يتفاوض مع شركة "أرامكو" السعودية لاستكشاف واستثمار حقول للغاز، ومع شركة "أكوا باور" السعودية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة الشمسية، ومع شركة سابك السعودية بشأن مشاريع بتروكيميائية.

وقال إحسان عبد الجبار للصحيفة، إن العراق يعتزم توقيع عقود بمليارات الدولارات مع السعودية "قبيل انتهاء فترة حكومته الحالية".

واشار وزير النفط الى انه "يأمل في أن يكون هناك غطاء قانوني واضح، وحماية للشركات السعودية والإماراتية والأجنبية" العاملة في العراق.

والعراق هو ثاني مصدر للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.

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