سیاسة

وزير بريطاني يعزي مسرور بارزاني باستشهاد عنصرين من البيشمركة

author_image سوار أحمد
کوردستان بريطانيا مسرور بارزاني استشهاد البيشمركة رسالة تعز

أربيل (كوردستان 24)- عبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي اليوم الاثنين، عن تعازيه لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، باستشهاد عنصرين من قوات البيشمركة بيد مسلحي تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال جيمس كليفرلي في رسالة تعزية "للأسف تلقيت نبأ مقتل عنصرين من البيشمركة في هجوم لداعش في بردي".

وتابع "كل التعاطف مع عائلتي الضحيتين".

واستشهد المقاتلان في البيشمركة "خالد حميد هياس"، و"آكو كريم قادر" يوم السبت في مواجهات مع تنظيم داعش في محافظة كركوك.

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