سیاسة

الكاظمي يقرع جرس العام الجديد ويوصي الطلبة: تمسّكوا بعراقيتكم

author_image سوار أحمد
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقرع جرس بدء العام الدراسي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقرع جرس بدء العام الدراسي
العراق الكاظمي العراق العام الجديد

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بزيارة ثانوية العقيدة في بغداد وقرع جرس بدء العام الدراسي الجديد، فيما أوصى الطلبة بالابتعاد عن التفرقة المذهبية والعرقية والتمسك بعراقيتهم.

وقال الكاظمي في كلمة له "سعيد بوجودي بين أبنائي الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي، وأوصيكم بالاجتهاد في الدراسة، تعبكم اليوم ستجنون ثماره غداً".

وتابع الكاظمي "العراق جميل.. العراق بلدنا، الله منحه كل الخيرات، وشعبنا راقٍ ومتعلم، صحيح نمر بظروف صعبة وتحديات لكن شعبنا قوي، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون مستقبلكم أفضل".
واضاف "لاتستمعوا لأي شخص يحاول أن يزرع في عقولكم عناوين الطائفية والعنصرية، ومعنى العنصرية والطائفية هو أن يكره الطالب أو الطالبة الذي يجلس بجانبه على الرحلة نفسها، لأنه من غير دين أو قومية، أو غير مذهب، أو غير معتقد وفكر. ولا تستمعوا للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم وتمسكوا بعراقيتكم، هناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات".
واكد الكاظمي ان "العراق على الطريق الصحيح بكم وبأهلكم، اليوم وضعنا خططاً طويلة المدى لإعمار العراق، وإن شاء الله نتجاوز كل التحديات."

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