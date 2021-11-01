الرئيس بارزاني يستقبل سفير بيلاروسيا لدى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين، السفير البيلاروسي لدى العراق فيكتور ريباك والوفد المرافق له في اربيل.

خلال اللقاء سلط الجانبان الضوء على العملية السياسية العراقية والانتخابات النيابية التي جرت في شهر اكتوبر الماضي ومرحلة ما بعد الانتخابات.

وشدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات بين اقليم كوردستان وبيلاروسيا على كافة الصعد.

وشغل موضوع الهجرة حيزا من الاجتماع فقد أكد الرئيس بارزاني على ضرورة حماية حقوق الانسان، مشيرا الى أهمية أن يتعاون المجتمع الدولي في حماية النساء والاطفال والمهاجرين بشكل عام.

والتعاون الدولي مع قضية الهجرة والهجرة كان موضوع اخر للاجتماع، والمتعلق بهذا البيان، اكد الرئيس بارزاني انه بشان مسالة الهجرة والهجرة، يجب على الجميع النظر في حقوق الانسان لهذه القضايا والحماية. انشرو حياة النساء والاطفال والمهاجرين.