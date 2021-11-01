صدور حكم الإعدام بحق قاتل الصحفيين احمد عبد الصمد وصفاء غالي

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الاثنين، حكما بالاعدام على المتهم بقتل الصحفيين احمد عبدالصمد وصفاء غالي.

وقُتل أحمد عبد الصمد، الذي كان يعمل مراسلا في قناة دجلة الفضائية، وصفاء عبد الحميد غالي، الذي كان يعمل مصورا في القناة نفسها، أثناء تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة قبل نحو عامين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، ان "المجرم اعترف بكافة تفاصيل هذه الجريمة"، وأن "الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار، وإشاعة الرعب في نفوس الناس، تحقيقا لغايات إرهابية".

وعمل عبد الصمد على تغطية التظاهرات التي انطلقت في البصرة، وباقي مدن العراق منذ أكتوبر 2019.