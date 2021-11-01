سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل سفير بيلاروس لدى العراق

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، سفير بيلاروس لدى العراق فيكتور ريباك.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، كذلك تمت مناقشة أوضاع اللاجئين في تلك البلاد.

وأكد الجانبان على أهمية التنسيق والتواصل المشترك لحل مشاكل مواطني إقليم كوردستان الذين زاروا بيلاروس، مع ضرورة معاملتهم وفقاً للقانون الدولي، إلى جانب منع السفر والهجرة غير القانونيين.

وأعرب سفير بيلاروس عن استعداد بلاده الكامل للتعاون وتعزيز العلاقات مع حكومة إقليم كوردستان.

 

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