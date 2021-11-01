سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً رفيعاً من السفارة الأمريكية

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وغريغوري لوجيرفو
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني وغريغوري لوجيرفو
کوردستان مسرور بارزاني اقليم كوردستان وفد أمريكي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وفداً رفيع المستوى من السفارة الأمريكية لدى العراق برئاسة نائب السفير غريغوري لوجيرفو.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو، بحث الوضع العام في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية وسبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وتناول الجانبان الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان، وأهمية مواصلة دعم ومساندة البيشمركة، والتصدي لإرهابيي داعش، إلى جانب مناقشة تعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في إقليم كوردستان.

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