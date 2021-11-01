ميسي: لا أفكر بالاعتزال بعد مونديال قطر

أربيل (كوردستان 24)- أكد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي أنه لا يفكر بالاعتزال بعد مونديال قطر 2022 في كرة القدم وذلك في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكاتالونية نشرتها الاثنين.

وقال ميسي (34 عاما) "صراحة لا افكر بهذا الامر (الاعتزال). بعد ما حصل لي، اعيش كل يوم بيومه، كل سنة بسنة. لا ادري ماذا سيحصل في المونديال او بعد المونديال، لا افكر بهذا الامر على الاطلاق".

واعتبر ميسي الذي انضم هذا الصيف الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني بان عملية الانتقال كانت "تغييرا كبيرا" في حياته لكنه وعد بالعودة يوما ما الى مدينة برشلونة ربما لشغل منصب في النادي ايضا.

وقال في هذا الصدد "سنعود يوما ما للعيش في برشلونة، سنواصل حياتنا هناك. هذا ما تريده زوجتي وما اريده انا ايضا. لا ادري ما اذا كان هذا الامر سيحصل مباشرة بعد انتهاء عقدي مع سان جرمان لكننا بالتاكيد سنعود الى برشلونة".

وعن اهدافه في المستقبل بعد الاعتزال قال ميسي "اعشق ان اصبح يوما ما مديرا رياضيا، لا ادري ما اذا كان هذا الامر ممكنا مع برشلونة ام لا. لكن اذا سنحت لي الفرصة فأنا اريد مساعدة النادي بدوري".

وكشف بان احدا في نادي برشلونة لم يطلب منه اللعب مجانا وسط الازمة المادية الكبيرة التي يرزح تحتها النادي الكاتالوني، وقال "بذلت قصارى جهدي للبقاء في صفوف برشلونة. لم يطلبوا مني في اي وقت ان العب مجانا. كل ما في الامر بأنهم طلبوا مني ان اتقاضى نصف راتبي وقبلت بذلك من دون اي مشكلة. كان يتعين علينا ان نساعد النادي. رغبتي ورغبة عائلتي كانت في البقاء مع برشلونة".

وسئل عن امكانية فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته فأجاب "اذا حصل هذا الامر (الفوز بالكرة الذهبية)، سيكون رائعا لان ذلك سيعني الكثير لي الفوز بها للمرة السابعة. سيكون الامر جنونيا، والا فان الامر لن يكون كارثيا".