سیاسة

مسرور بارزاني يبحث مع الهلال الأحمر العراقي العودة الطوعية للنازحين

أشاد الهلال الأحمر العراقي بحكومة إقليم كوردستان لاحتضانها مئات آلاف النازحين واللاجئين من مختلف المكونات.
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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني الهلال الأحمر العراقي النازحون اللاجئون

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري.

وعرض رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي نبذة عن عمل ونشاطات الطوارئ المجتمعية، فضلاً عن المشاريع المشتركة مع مؤسسة بارزاني الخيرية. كما أشاد بحكومة إقليم كوردستان لاحتضانها مئات آلاف النازحين واللاجئين من مختلف المكونات.

كذلك جرى في اللقاء، التباحث حول الأوضاع في مخيمات النازحين واللاجئين، والتأكيد على أهمية مساعدتهم من قبل الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي وتهيئة الأرضية المناسبة للعودة إلى ديارهم طواعية.

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