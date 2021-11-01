اقتصاد

صادرات نفط العراق ترتفع في أكتوبر.. والعائدات 7.68 مليار دولار

ارتفعت عائدات العراق من النفط في تشرين الأول إلى 7.68 مليار دولار بمتوسط ​​سعر للبرميل 79.376 دولار
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کوردستان نفط صادرات النفط العراقي

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية الاثنين إن صادرات النفط ارتفعت إلى 3.12 مليون برميل يومياً في تشرين الأول أكتوبر المنصرم.

وبلغت صادرات نفط العراق في شهر أيلول سبتمبر 3.081 مليون برميل يومياً.

وقالت وزارة النفط في بيان إن الصادرات من مرافئ البصرة جنوب العراق بلغت 3.012 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

وذكر البيان أن متوسط ​​الشحنات من كركوك عبر ميناء جيهان التركي بلغ في المتوسط ​​98 ألف برميل يومياً بينما تم شحن نحو عشرة آلاف برميل يومياً بالشاحنات إلى الأردن.

وارتفعت عائدات العراق من النفط في تشرين الأول إلى 7.68 مليار دولار بمتوسط ​​سعر للبرميل 79.376 دولار.

كان العراق قد باع خامه بمتوسط ​​سعر 72.6 دولار في أيلول سبتمبر.

 

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