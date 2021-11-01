العراق والكويت يدعمان زيادة معروض النفط والسعودية ترفض رفع الإمدادات

أربيل (كوردستان 24)- أكد العراق والكويت التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً في اجتماع أوبك+ في وقت دعت فيه الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي محمد عبد اللطيف الفارس، قوله بلاده العضو في أوبك تدعم خطة زيادة الإنتاج بما يضمن إمدادات خام كافية لتحقيق التوازن في السوق العالمية.

إلى ذلك، قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو يوم إن العراق يرى أن زيادة الإنتاج كما هو مخطط لها بالفعل كافية لتلبية الطلب وتحقيق الاستقرار في السوق.

يأتي هذا بينما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على تعزيز الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى.

وتعد تصريحات بايدن جزءاً من جهد واسع النطاق من قبل البيت الأبيض للضغط على أوبك وحلفائها لزيادة الإمدادات.

وتم تداول أسعار خام برنت بالقرب من 85 دولاراً للبرميل يوم الاثنين، على الرغم من إعلان الصين الإفراج عن احتياطيات الوقود لزيادة المعروض في السوق.

هذا ورفضت المملكة العربية السعودية دعوات لمزيد من إمدادات النفط من المنظمة، قائلة إن سوق النفط تتمتع بإمدادات جيدة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال بنك آي إن جي "بخلاف احتمال عودة السوق إلى الفائض العام المقبل، فإن العامل الآخر الذي يعيق المجموعة هو عدم اليقين بشأن ما إذا كان من الممكن عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق ومتى".

وقالت إيران الأسبوع الماضي إن المحادثات مع ست قوى عالمية لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ستستأنف بنهاية تشرين الثاني نوفمبر الجاري.