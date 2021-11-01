مجتمع

مقتل ثلاثة على الأقل ومحاصرة العشرات بعد انهيار ناطحة سحاب في لاغوس

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العالم

أربيل (كوردستان 24)- انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء الاثنين في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل ومحاصرة العشرات ، حسبما أفاد مسؤولو الإنقاذ وعمال البناء.

ولم يتمكّن المسؤولون من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى المنهار، بينما رأى صحافيو فرانس برس حفارة تقوم بإزالة الكتل الخرسانية بحثا عن ناجين تحت ركام المبنى المكوّن من 25 طابقًا في حيّ ايكويي.

وتجمع العشرات من السكان الغاضبين في الموقع بعد انهيار المبنى، بينما بكى البعض منهم معربين عن إحباطهم من بطء وتيرة جهود الانقاذ.

وأعلن مفوض شرطة ولاية لاغوس حكيم اوليسيغن اودوموسو أنه تم انتشال ثلاثة جثث حتى الآن وإنقاذ 3 أشخاص.

وقال للصحفيين إنه "تم انتشال ثلاثة جثث والعملية ما تزال مستمرة" موضحا أنه ما زال من المبكر تحديد سبب انهيار المبنى. 

من جانبه، قال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث في لاغوس فيمي اوكي-اوسايينتولو إن "العديد من العمال علقوا تحت الركام" من دون إعطاء رقم محدد.

وبحسب السكان والعاملين في الموقع، قد يكون تواجد عشرات الأشخاص بالداخل عندما انهار المبنى.

وقال لطيف شيتو "خرجت لأشتري الطعام... ورأيت المبنى ينهار" متابعًا "اشعر بالسوء الشديد لأن الناس الذين كانوا في الداخل لديهم عائلات".

وتُعدّ ايكويي من أكثر المناطق السكنية والتجارية تميزًا في لاغوس العاصمة الاقتصادية التي يقطنها نحو 20 مليون شخص.

ويعد انهيار المباني مأساة شائعة في نيجيريا، أكثر دول إفريقيا تعدادا للسكان، حيث يعيش ملايين الأشخاص في مبان متداعية في انتهاك لقوانين البناء.

المصدر: فرانس برس

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