يحيى رسول: الإرهاب لم ينته بعد والخلايا الإرهابية لا تزال نشطة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان الإرهاب لم ينته، مشيرا الى أن هناك خلايا إرهابية لا تزال نشطة.

وجاءت تصريحات يحيى رسول يوم الأثنين، في معرض رده على سؤال لمراسل كوردستان 24.

وقال رسول "كان الهدف من الهجوم على المقدادية، إثارة النعرات الطائفية والمذهبية إلا أن أنهم فشلوا وعلينا جميعا أن نتحد ونتكاتف ضد الإرهاب".

واضاف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية "الارهاب لم ينته ولا تزال بعض الجماعات والخلايا الإرهابية نشطة وتشن هجمات بشكل يومي، وقد تم اعتقال ستة ارهابيين في الفلوجة وبعض المناطق الأخرى".

واشار رسول الى ان العشائر في منطقة ديالى تلعب دورا إيجابيا كبيرا ولم تتمكن الجماعات الإرهابية من خلق حالة تصدع في المجتمع العراقي وينبغي أن تكون هذه رسالة لكافة المكونات العراقية".