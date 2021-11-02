قادة أكثر من 100 دولة يتعهدون بوضع حد لإزالة الغابات بحلول 2030

أربيل (كوردستان 24)- التزم أكثر من 100 زعيم عالمي في وقت متأخر من يوم الاثنين بإنهاء إزالة الغابات وانحلال التربة بنهاية العقد الحالي، بدعم من أموال عامة وخاصة حجمها 19 مليار دولار للاستثمار في حماية الغابات واستعادة غطائها النباتي.

وجاء التزام قادة هذه الدول بينها فرنسا والولايات المتحدة والصين خلال مشاركتهم في قمة المناخ "كوب 26" التي تستمر اسبوعين في مدينة غلاسغو الاسكتلندية.

ولاقى البيان المشترك في محادثات المناخ كوب26" في غلاسغو دعما من زعماء دول منها البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تمثل مجتمعة 85 في المئة من غابات العالم.

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نيابة عن زعماء القمة إن إعلان غلاسغو بشأن الغابات واستخدام الأراضي سيغطي غابات تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 21 مليون كيلومتر مربع.

وقال جونسون "ستعن لنا فرصة لإنهاء تاريخ البشرية الطويل من قهر الطبيعة، وأن نصبح بدلا من ذلك حماة لها"، واصفا الاتفاق بأنه لم يسبق له مثيل. وأُطلقت مجموعة من المبادرات الحكومية والخاصة الأخرى للمساعدة في التوصل إلى ذلك الهدف، ومنها تعهدات بمليارات الدولارات لحراس الغابات والزراعة المستدامة من السكان الأصليين.