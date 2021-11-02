سعر الدولار يشهد ارتفاعا طفيفا في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر الدولار ارتفاعا طفيفا أمام العملات العالمية، اليوم الثلاثاء، في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148200 دينار
100 يورو = 171500 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 15500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2011 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000 دينار