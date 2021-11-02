بسبب مشكلة في القلب.. مهاجم برشلونة سيرخيو أغويرو يغيب عن ناديه لثلاثة اشهر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشكلة في القلب.

ونقل المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي إلى المستشفى السبت بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس.

وتتواصل دوامة المشاكل التي يمر بها برشلونة بعد بضعة أيام من التخلي عن مدربه الهولندي رونالد كومان لسوء النتائج، إذ أعلن الفريق الكاتالوني الاثنين أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر على أقل تقدير بسبب مشكلة في القلب الفرنسي.

وقال النادي الكاتالوني الذي خسر أيضا جهود نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جرمان في بيان الاثنين إن "أغويرو خضع لعملية تشخيصية وعلاجية من قبل الدكتور جوزيب بروغادا. إنه غير متاح ليكون ضمن الفريق، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم تقييم فعالية العلاج من أجل تحديد عملية شفائه".

ونقل المهاجم السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي إلى المستشفى السبت بعدما واجه مشاكل في التنفس خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة على أرضه مع ألافيس في أول اختبار له بعد إنهاء الارتباط بكومان ومنح المسؤولية موقتا لسيرجي بارجوان.

واستبدل ابن الـ33 عاما قبل نهاية الشوط الأول بالبرازيلي فيليبي كوتينيو.

وقام النادي بتحميل صورة للاعب المعروف باسم "كون" على تويتر مع هاشتاغ "فورساكون"، أي "كن قويا كون".

ووصل أغويرو الى "بلاوغرانا" الصيف المنصرم قادما من سيتي على أمل اللعب بجانب مواطنه وصديقه ميسي، لكن الأخير غادر "كامب نو" وانضم لسان جرمان.

ولم تكن بداية المغامرة الثانية لأغويرو في الدوري الإسباني، بعد التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، موفقة إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس مباريات وبهدف واحد.