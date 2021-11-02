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اقتصاد

النفط العراقية: ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي

author_image سوار أحمد
العراق وزارة النفط العراق الايرادات أوبك

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية، انها حققت إيرادات مالية بقيمة 7 مليارات و680 مليون دولار، عن صادرات البلاد النفطية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة نمو 14.6 بالمئة على أساس شهري.

وذكرت الوزارة في احصاءاتها ان ايرادات البلاد من مبيعات النفط الخام ارتفعت من 6.7 مليارات دولار كانت سجلت في سبتمبر/ أيلول السابق له.

وبلغت الكميات اليومية من الصادرات النفطية 3.120 ملايين برميل خلال أكتوبر، صعودا من 3.081 ملايين في الشهر السابق له.

وبلغ إجمالي صادرات النفط خلال أكتوبر الماضي وفق الإحصاء، 93 مليونا و386 ألفا و975 برميلا، مقارنة بـ92 مليونا و422 ألفا و485 برميلا في سبتمبر.

ومنذ مايو/ أيار 2020، يلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها تحالف "أوبك +"، ما أثر على حجم صادراته البالغ في الظروف الطبيعية قرابة 107 ملايين برميل شهريا.

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