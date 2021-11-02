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ثقافة وفنون

وفاة الفنان السوري صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاما

author_image سوار أحمد
الفنان السوري صباح فخري
الفنان السوري صباح فخري
سوریا وفاة سوريا حلب صباح فخري

أربيل (كوردستان 24)- نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان السوري صباح فخري، عن عمر ناهز 88 عاما.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

ويعد صباح فخري من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، فنان ومغني من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق.

شارك خلال مسيرته الفنية في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.

وشغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

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