مفوضية الانتخابات تنهي عد وفرز محطات ذي قار وصلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات الثلاثاء عن الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وقالت المفوضية في بيان إن الانتهاء من العد والفرز جرى "بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضاف "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين إلى مجلس المفوضين لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وفي السياق نفسه سيشهد يوم غد الأربعاء، عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة.