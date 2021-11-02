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اقتصاد

بالفيديو | الكشف عن موعد إعلان أسماء المشاركين في مبادرة "داري"

الإعلان عن أسماء المستحقين سيكون خلال ثلاثة أسابيع
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المتحدث الحكومة حسن ناظم - صورة: كوردستان 24
المتحدث الحكومة حسن ناظم - صورة: كوردستان 24
العراق مبادرة داري العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشفت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها عن موعد إعلان أسماء المقدمين إلى مباردة (داري) الخاصة بتوزيع قطع أراضي سكنية إلى العراقيين.

وقال المتحدث الحكومة حسن ناظم للصحفيين إن "وزارة الإعمار والإسكان شرعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع مبادرة داري".

وأوضح أن التدقيق بمعاملات المتقدمين على مشروع داري بدأ في بغداد ونينوى وديالى وكربلاء والمثنى، مشيراً إلى أن الإعلان عن أسماء المستحقين سيكون خلال ثلاثة أسابيع.

وقررت الحكومة العراقية في 7 تموز يوليو الماضي توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين في محاولة للحد من أزمة السكن في البلاد.

 

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