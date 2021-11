مسرور بارزاني يعلن انضمام كوردستان إلى "كوب26"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء انضمام الإقليم إلى قمة المناخ "كوب 26" التي تستمر أسبوعين في مدينة غلاسغو الإسكتلندية.

ويجتمع ممثلو 200 دولة لخوض مفاوضات بشأن خفض الانبعاثات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التغير المناخي، الظاهرة التي جعلت الكوارث الطبيعية أكثر خطورة في السنوات الأخيرة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "بتشجيع من المناقشات في قمة كوب26 لتسريع العمل ضد التهديد العالمي، انضمت حكومة إقليم كوردستان إلى القمة لتلعب دورها في هذا الجهد العالمي".

وقال "لقد حان وقت العمل!"

Encouraged by the discussions at the #COP26 Summit to accelerate action against a global threat. The KRG has joined the summit to play its part in this global effort. The time to act is now. pic.twitter.com/Yn74wLexFG