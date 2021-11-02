alexa script
سیاسة

مسرور بارزاني يعلن انضمام كوردستان إلى "كوب26"

مسرور بارزاني يعلن انضمام كوردستان إلى "كوب26"
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني في اجتماع سابق لمجلس الوزراء - صورة ارشيفية
مسرور بارزاني في اجتماع سابق لمجلس الوزراء - صورة ارشيفية
کوردستان إقليم كوردستا قمة المناخ مسرور بارزا كوب26

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء انضمام الإقليم إلى قمة المناخ "كوب 26" التي تستمر أسبوعين في مدينة غلاسغو الإسكتلندية.

ويجتمع ممثلو 200 دولة لخوض مفاوضات بشأن خفض الانبعاثات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التغير المناخي، الظاهرة التي جعلت الكوارث الطبيعية أكثر خطورة في السنوات الأخيرة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "بتشجيع من المناقشات في قمة كوب26 لتسريع العمل ضد التهديد العالمي، انضمت حكومة إقليم كوردستان إلى القمة لتلعب دورها في هذا الجهد العالمي".

وقال "لقد حان وقت العمل!"

وسبق أن أطلق قادة عالميون تحذيرات شديدة اللهجة في افتتاح قمة المناخ، وقالوا إن القمة تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من هذه الظاهرة المدمرة التي ستغرق مدنا بأكملها.

 

موضوعات ذات صلة
العالم

زعماء العالم يتعهدون مكافحة انبعاثات الميثان وحماية الغابات خلال مؤتمر كوب26
  29 دقائق
العالم

استعداداً لحالة طوارئ.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الأغذية
  40 دقائق
کوردستان

الاتحاد الوطني الكوردستاني يطرد لاهور جنكي من صفوفه
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف