استعداداً لحالة طوارئ.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الأغذية

أربيل (كوردستان 24)- دعت الحكومة الصينية مواطنيها إلى تخزين الضروريات اليومية من الأغذية استعداداً لحالة طوارئ بعد تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا وأمطار غزيرة بشكل مما تسببت في ارتفاع أسعار الخضار وأثار مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وأثار توجيه وزارة التجارة في وقت متأخر من يوم الاثنين بعض القلق على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه ربما يكون ناجماً عن التوترات المتصاعدة مع تايوان، بينما قال البعض إن الناس يسارعون لتخزين الأرز وزيت الطهي والملح، حسبما ذكرته رويترز.

وكتب أحد المستخدمين على موقع Weibo الصيني الشبيه بتويتر "بمجرد ظهور هذه الأخبار، أصيب جميع كبار السن بالقرب مني بجنون الشراء في السوبر ماركت".

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مؤخراً قوائم بالسلع الموصى بتخزينها في المنزل بما في ذلك البسكويت والمعكرونة سريعة التحضير والفيتامينات وأجهزة الراديو والمصابيح الكهربائية.

وأجبرت الاستجابة العامة وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء على محاولة تهدئة المخاوف وتوضيح بيان الوزارة، فيما ذكرت صحيفة إيكونوميك ديلي أن الغرض من التوجيه هو التأكد من أن المواطنين لن يفاجأوا إذا كان هناك إغلاق في منطقتهم.

وقالت صحيفة الشعب اليومية إن الوزارة تصدر مثل هذه الإخطارات كل عام، لكنها أصدرت تعليماتها في وقت سابق من هذا العام بسبب الكوارث الطبيعية وارتفاع أسعار الخضروات وحالات كورونا الأخيرة.

وعادة ما تبذل الحكومة جهوداً إضافية لتعزيز إمدادات الخضروات واللحوم قبل عطلة الصين الأكثر أهمية، السنة القمرية الجديدة، والتي تصادف في عام 2022 في أوائل شباط فبراير.

وقالت وزارة التجارة إنه يتعين على السلطات المحلية شراء الخضروات التي يمكن تخزينها في وقت مبكر وكذلك تعزيز شبكات التوصيل في حالات الطوارئ.

وأضافت أنه ينبغي نشر المعلومات المتعلقة بالأسعار والعرض والطلب على السلع في الوقت المناسب لتحقيق الاستقرار في توقعات الناس.

كما تخطط الصين أيضا للإفراج عن احتياطيات الخضار "في الوقت المناسب" لمواجهة ارتفاع الأسعار، وفقا لتقرير للتلفزيون الحكومي.

ودعت هيئة التخطيط الحكومية إلى إعادة زراعة الخضروات في الوقت المناسب، وحثت الحكومات المحلية على دعم المنتجات سريعة النمو.