العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

أربيل (كوردستان 24)- دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي فإن دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز جاءت "تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

ودعا "الجميع إلى أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم“.

وأكد البيان أنه "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه“.

وصلاة الاستسقاء هي صلاة نافلة يصليها المسلمون طلباً لنزول الغيث (المطر) ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي.