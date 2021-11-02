طالبان تمنع الأفغانيين من استخدام العملات الاجنبية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نظام طالبان الحاكم في أفغانستان الثلاثاء حظر استخدام العملات الأجنبية في البلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبرى.

وسيطرت الحركة الإسلامية على أفغانستان في آب أغسطس، لكنها لم تحظ بعد باعتراف دولي.

ومنذ استيلاء طالبان على مقاليد الحكم، تراجعت قيمة العملة الأفغانية (الأفغاني) وتم تجميد الوصول إلى احتياطات البلاد من النقد في الخارج.

وتتم العديد من التبادلات في البلاد باستخدام الدولار الاميركي، بينما يتم استخدام الروبية الباكستانية في المناطق القريبة طرق التجارة الحدودية الجنوبية.

واعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان صحفي "تقتضي الأوضاع الاقتصادية والمصالح الوطنية أن يستخدم جميع الأفغان العملة الأفغانية في جميع صفقاتهم".

وأضاف "إمارة أفغانستان الإسلامية تعطي تعليمات إلى جميع المواطنين من التجار والبقالين وأصحاب الحرف والعمال وعامة الناس باستخدام العملة الأفغانية في جميع المعاملات، والامتناع عن استخدام أي عملة أجنبية أخرى".

وأكد مجاهد في البيان أن من يخالف هذا القرار سيكون عرضة للمساءلة القانونية.