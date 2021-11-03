مقتدى الصدر يدعو لإعادة لترميم البيت الشيعي في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى "ترميم" البيت الشيعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود "تعد على الله".

ونشر الصدر على حسابه في موقع "تويتر": "في خضم التعدي الواضح والوقح ضد الله ودينه ورسوله وأوليائه من قبل ثلة صبيان لا وعي لهم ولا ورع تحاول من خلاله تشويه سمعة الثوار والإصلاح والدين والمذهب، مدعومة من قوى الشر الخارجية ومن بعض الشخصيات في الداخل".

وتابع "أجد من المصلحة الملحة الإسراع بترميم البيت الشيعي من خلال اجتماعات مكثفة لكتابة ميثاق شرف عقائدي وآخر سياسي".