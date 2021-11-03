الخارجية الأمريكية: الجيش الأمريكي باق في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الأمريكية ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تريد إنهاء بقاء الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقال نائب مستشار وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط جو هود في مؤتمر أمني خاص بمنطقة الشرق الاوسط "يجب ان اؤكد مجددا انه لن يطرأ تغيير على علاقتنا مع شركائنا، وما يُقال عن مغادرة قواتنا للشرق الاوسط معلومات مضللة".

واضاف ان "الوجود العسكري لقواتنا في المنطقة مستمر منذ اكثر من 70 عاما وهذا الواقع لن يتغير".