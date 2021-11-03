بينها تعويض المتضررين من الفيضانات.. حكومة كوردستان تجتمع وتبحث عددا من الملفات

أربيل (كوردستان 24)- تعقد حكومة إقليم كوردستان اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بإشراف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وذلك لبحث عدد من المواضيع.

وذكر مكتب الإعلام والمعلومات في اقليم كوردستان، ان الاجتماع سيناقش ثلاث قضايا هامة، إحداها تعويض المتضررين من فيضانات اربيل.

كما سيعرض الاجتماع طرح مسودة (النظام الداخلي للمجلس الاعلى لتطوير السيدات في اقليم كوردستان) بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للسيدات.

وسيتم خلال الاجتماع بحث مسألة قبول خريجي الدراسات الاعدادية في جامعات ومعاهد اقليم كوردستان للسنة الدراسية 2021-2022، ومعالجة زيادة عدد الخريجين الذين حصلوا على درجات عالية في الامتحانات الوزارية والقدرات المحدودة للجامعات والمعاهد لقبول الخريجين وفقا لطلباتهم.

كما سيتم عرض مسألة تعويض المتضررين من فيضانات وسيول اربيل التي حدثت مؤخرا، وتوصية الجهات المعنية بالتحقيق في أسباب حدوثها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا.