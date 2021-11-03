مسرور بارزاني لخريجي جامعة كوردستان: بمثابرتكم يمكن أن تصبح كوردستان مركزاً اقتصادياً للعراق والمنطقة

أربيل (كوردستان 24)- حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، مراسم حفل تخرج طلبة جامعة كوردستان – هولير في أربيل.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له خلال المراسم، إن الحياة الطلابية تعدّ أفضل سنوات العمر لما تحتويه من ذكريات وصداقات ومثابرة، مشيراً إلى أن العديد من الخريجين هم أول المتخرجين بالنسبة لعوائلهم، وهذا بحد ذاته عبئاً سبق وأن عايشه في حياته بنفسه.

وأضاف أنه يدرك تماماً الأثر السلبي الذي خلفه فيروس كورونا على التواصل مع الأصدقاء والزملاء، مما جعل الأنشطة الاجتماعية جزءاً من الماضي، ولا سيما بعد أن تحولت المحاضرات عبر الإنترنت، وأثر ذلك في العلاقة بين الأستاذة والطلبة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية، إلا أن الأسر كافحت من أجل المضي قدماً وواصلت المثابرة التي لطالما عهدناها جميعاً في كوردستان، مبيناً أن كوردستان غنية بالموارد البشرية وقد لمس ذلك بلقاءاته مع الطلبة في أربيل والسليمانية.

وضرب رئيس الحكومة عدداً من الأمثلة عن نجاح الشباب، ومن بينها مثابرة الشابة الإيزيدية التي أنشأت مخبزاً صغيراً وجعلته يوفر دخلاً للعديد من العائلات، والشاب الزاخوي الذي سيجمع الطلبة ورجال الأعمال في مؤتمر تكنولوجيا المعلومات العام المقبل.

كذلك تطرق إلى الفتاة الصغيرة في دهوك التي تزرع الأشجار يومياً، الأمر الذي جعلها تتلقى دعوة عالمية للمشاركة في مكافحة تغير المناخ.

وقال رئيس الحكومة: "هؤلاء مبعث أمل... وأساس مستقبلنا، ومصدر قوة وتقدم".

وخاطب رئيس الحكومة الخريجين قائلاً: "بقدراتكم يمكن أن تصبح كوردستان حقاً مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً للعراق والمنطقة".

وأكد رئيس الحكومة أنه يتطلع لرؤية الأفكار الريادية التي يعتزم هذا الجيل صقلها، مبيناً أن حكومة إقليم كوردستان قامت بدورها في إنهاء الروتين والبيروقراطية إزاء تسجيل الشركات لفسح المجال أمام رواد الأعمال والمساعدة في بناء مستقبل كوردستان.

وأعرب عن ثقته بأن الخطط الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة لا يمكن أن يتحقق بدون مساعدة الشباب، وأردف: "نحن بحاجة إلى دعمكم".

وبيّن رئيس الحكومة أن الشباب المبدع والماهر يمكن أن يكون جزءاً من تحسين وتنمية وطننا الكبير، ويمكن أن يكون جزءاً من قصة كوردستان.

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان تعمل بثبات على خلق فرص للشباب من خلال إصلاح المؤسسات الحكومية وتحديث الاقتصاد وتحقيق العدالة بما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً.

وأوصى رئيس الحكومة الخريجين بالقول: "أنتم المحرك، وأنتم أصحاب هذا البلد. يجب أن تستثمروا جلّ قدراتكم لخدمة الشعب والنهوض بكوردستان".

وجدد رئيس الحكومة تهنئته للخريجين، واختتم كلمته قائلاً: "لقد حان وقتكم للابتكار والمنافسة والبناء، ليتسنى لنا جميعاً أن ننعم بمستقبل أفضل".