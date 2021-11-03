إقليم كوردستان يعتزم إطلاق مشروع سياحي "صديق للبيئة" في سوران

أربيل (كوردستان 24)- تفقد وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني الأربعاء مشروعاً سياحياً واعداً في طور الإنشاء على الطريق الرابط بين سوران وجنديان إلى الشمال الشرقي من أربيل.

وقالت وزارة البلديات والسياحة في بيان، إن المشروع يتألف من 35 وحدة سياحية و10 أكشاك للبيع، فضلاً عن مركز رياضي ومطعم ومخيم عصري ومتنزهات متطورة.

وأشارت إلى أن المشروع سيغطيه الخضار الطبيعي بنسبة 90 بالمئة بما يجعله صديقاً للبيئة في إطار الحفاظ على الطبيعة الخضراء في المنطقة.

وأوضحت أن كلفة المشروع، الذي ينفذه مستثمرون محليون، تبلغ 3 مليارات دينار.