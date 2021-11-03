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أمن

محور بردي.. البيشمركة تحبط تسللاً لمسلحي داعش وتجبرهم على الفرار

مسلحو داعش أطلقوا النار على البيشمركة في محاولة للنجاة بأنفسهم، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات بين صفوف البيشمركة.
author_image Kurdistan24 اربیل
مقاتلو البيشمركة في محور بردي - صورة: كوردستان 24
مقاتلو البيشمركة في محور بردي - صورة: كوردستان 24
کوردستان البيشمركة كوردستان بردي آلتون كوبري

أربيل (كوردستان 24)- أحبطت قوات البيشمركة مساء الأربعاء محاولة لتسلل عدد من مسلحي داعش على خطوطها الأمامية وأجبرتهم على الفرار في محور بردي (آلتون كوبري) شمال غرب كركوك.

وحاول مسلحو داعش في الساعة 10:45 مساءً التسلل إلى الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة، قبل أن تحبط القوات الكوردية تلك المحاولة الفاشلة، حسبما أفاد مصدر عسكري.

وقال قائد الفوج الثاني في اللواء 10 بقوات البيشمركة العقيد بشتيوان يوسف لكوردستان 24، إن عناصر داعش حاولوا التسلل إلى منطقة "زوركه زراو" ضمن المحور الخامس لقوات البيشمركة غرب كركوك.

وأضاف أن الحراس المرابطين في الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة رصدوا تحركات المتسللين فردوا عليهم بالأسلحة مما دفع مسلحي داعش إلى الفرار.

وأشار يوسف إلى أن مسلحي داعش أطلقوا النار على البيشمركة في محاولة للنجاة بأنفسهم، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات بين صفوف البيشمركة.

وأكد أن الوضع هادئ الآن، وأن البيشمركة مستعدة للرد على أي هجوم داعشي وأنها تتقصى المكان لمعرفة ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو إصابات بين عناصر داعش.

وسبق أن هاجم داعش كزوركه زراو في الفترة الأخيرة مما أودى بحياة مقاتلين من البيشمركة. ولا يزال الإرهابيون ينشطون في تلك المناطق بسبب الثغرات الأمنية.

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