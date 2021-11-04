برلمان كوردستان يجتمع و"الدستور" على طاولة البحث

أربيل (كوردستان 24)- تتفق كافة الكتل البرلمانية في برلمان اقليم كوردستان على ضرورة صياغة دستور للاقليم خلال هذه الدورة البرلمانية، وفق ما افادت سكرتيرة برلمان الاقليم منى قهوجي.

وكانت خطوات صياغة دستور لاقليم كوردستان، من أهم الملفات التي تم بحثها في الاجتماع الذي عُقد بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية يوم الأربعاء.

وقالت قهوجي لكوردستان 24 انه يتم العمل على المشروع كمشروع وطني حيث تتم مناقشة طبيعة اللجنة التي ستأخذ على عاتقها كتابة الدستور والعمل عليه ووضع آليات محددة لكتابته.

وينبغي على الكتل البرلمانية أن تقدم اقتراحاتها وملاحظاتها على اللجنة المشكلة لصياغة الدستور وعلى مواده وعلى تحديد موعد لإجراء استفتاء للدستور.

وأنجزت لجنة صياغة الدستور في برلمان كوردستان نحو 70 مادة دستورية من المشروع الجديد. ولا تزال آراء الأطراف السياسية غير واضحة بشأنها وهل سيبقى عدد أعضاء اللجنة هو نفسه أن ستتم زيادتهم وكذلك بالنسبة لعدد مواد الدستور فيما اذا كان البرلمان سيكتفي بها أم ستتم اضافة مواد جديدة.

وطُرح مشروع الدستور على برلمان كوردستان لأول مرة في عام 2005، ثم قدم المشروع بعد تعديلات في عام 2009 قبل أن تعرقل إكماله الخلافات السياسية.

وبعد مرور سنوات على مشروع الدستور، يسعى البرلمان لفتح الباب أمام جميع الكتل والأحزاب السياسية لطرح مقترحاتها للاتفاق على مشروع دستور جديد.

وتؤيد معظم أحزاب كوردستان وضع دستور للإقليم، غير أنها تختلف حول بعض مواده. ورجحت أطراف سياسية عديدة إتمام صياغة الدستور في هذه الدورة البرلمانية على أن يصوت عليه المواطنون في استفتاء يجرى لهذا الغرض.