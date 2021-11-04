وزير الصحة يزور برلمان كوردستان لتقييم وضع الجائحة في الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، اليوم الخميس برلمان الاقليم لتقييم وضع فيروس كورونا وخطوات الحكومة للسيطرة عليه.

وخلال الجلسة سيعرض سامان برزنجي خطة وزارته لتوزيع اللقاحات وتلقيح كافة العاملين في مؤسسات الدولة والمعلمين والطلبة والعاملين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

وبحسب احصاءات وزارة الصحة فقد تلقى حتى الآن أكثر من مليون شخص اللقاح.

واصيب حتى الآن 363 الف شخص بفيروس كوفيد 19، فيما توفي حتى الآن 6 آلاف و492 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.