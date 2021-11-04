ليفربول يتأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- فاز فريق ليفربول بهدفين نظيفين على ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني، وبذلك تأهل الى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ديوغو جوتا، التهديف مبكرا لليفربول وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 13، برأسية من تمريرة متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد من الجهة اليمنى.

وصنع ألكسندر-أرنولد الهدف الثاني لفريقه بعد ثماني دقائق فقط، وسجله السنغالي ساديو ماني برأسه، في الدقيقة 21.

ولم يتمكن أتليتكو مدريد من استعادة توازنه والعودة للمباراة مرة أخرى، خاصة بعد طرد لاعبه فيليبي قبل نهاية الشوط الأول، ببطاقة حمراء مباشرة للاعتداء على ساديو ماني.