alexa script
ریاضة

ليفربول يتأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

author_image سوار أحمد
ألكسندر صنع الهدف الأول لجوتا والثاني لساديو ماني- الصورة ل "بي بي سي"
ألكسندر صنع الهدف الأول لجوتا والثاني لساديو ماني- الصورة ل "بي بي سي"
العالم ليفربول أتليتكو مدريد دوري ابطال اوروبا

أربيل (كوردستان 24)- فاز فريق ليفربول بهدفين نظيفين على ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني، وبذلك تأهل الى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ديوغو جوتا، التهديف مبكرا لليفربول وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 13، برأسية من تمريرة متقنة من ترينت ألكسندر-أرنولد من الجهة اليمنى.

وصنع ألكسندر-أرنولد الهدف الثاني لفريقه بعد ثماني دقائق فقط، وسجله السنغالي ساديو ماني برأسه، في الدقيقة 21.

ولم يتمكن أتليتكو مدريد من استعادة توازنه والعودة للمباراة مرة أخرى، خاصة بعد طرد لاعبه فيليبي قبل نهاية الشوط الأول، ببطاقة حمراء مباشرة للاعتداء على ساديو ماني.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف