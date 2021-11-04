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صحة وبیئة

أنواء كوردستان تتوقع انخفاضا بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الانواء اقليم كوردستان درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- توقعت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، انخفاض درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل.

وتكون درجة الحرارة في اربيل اليوم الخميس 28 درجة مئوية وفي السليمانية 25  وفي دهوك 26 اما في كركوك 29 درجة، ويكون الجو صافيا وغائما جزئيا في المناطق الجبلية، وتكون سرعة الرياح بين 5- 15 كيلو مترا في الساعة.

أما يوم غد الجمعة فتكون دجة الحرارة 26 درجة مئوية في اربيل وفي السليمانية 22 درجة وفي دهوك 24 اما في كركوك 28، ويكون الطقس مشمسا فيما تكون سرعة الرياح بين 10- 20 كيلو مترا في الساعة.

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