تشافي في مهمة فسخ عقده مع السد القطري لتولي تدريبات برشلونة؟

أربيل (كوردستان 24)- قال المدرب الإسباني لنادي السد القطري تشافي هيرنانديس إنه يتطلع "للعودة إلى الديار" خلال "ساعات أو ربما أيام"، فيما كان فريقه السابق برشلونة الإسباني يجري مفاوضات في الدوحة لاستعادته داخل أسوار النادي الكاتالوني. في المقابل، أكد المدير التنفيذي للسد تركي العلي بأن النادي لا يزال متمسكا بمدربه.

وأعلن المدير التنفيذي لنادي السد القطري يوم الأربعاء، بأن النادي لا يزال متمسكا بمدربه الإسباني تشافي هيرنانديس، في خضم زيارة لوفد من نادي برشلونة إلى الدوحة للتفاوض على ضم الأخير.

في المقابل، لم يخف تشافي تطلعه "للعودة إلى الديار" خلال "ساعات أو ربما أيام"، في وقت كان فريقه السابق برشلونة الإسباني يجري مفاوضات لاستعادته داخل أسوار النادي الكاتالوني.

ووصل وفد من برشلونة يضم نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، إلى العاصمة القطرية مساء الأربعاء، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدربا للفريق الكاتالوني خلفا للهولندي المقال رونالد كومان.

وفي السياق، قال تشافي (41 عاما) بعد مباراة السد التي انتهت بتعادل فريقه مع الدحيل 3-3 ضمن الدوري القطري"الناديان في محادثات ويجب التوصل إلى حل". مضيفا "أتطلع للعودة إلى الديار كما تتخيلون، لكنها مسألة احترام. لدي عقد ويجب أن يوافق الناديان. أنا متحمس للغاية للعودة إلى الوطن وأكثر من ذلك لأن أكون مدربا لبرشلونة وهي مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية".

وتابع لاعب الوسط الإسباني السابق أن هناك "شرطا جزائيا صغيرا" في عقده مع نادي السد، أشارت تقارير إلى أن قيمته نحو 5 ملايين يورو (5.8 مليون دولار). كما صرح تشافي "أنا إيجابي للغاية، هذا ما أنا عليه، لقد كنت واضحا جدا بشأن ما أريد. أعتقد أن الأمر يتعلق بساعات، وربما أيام. إنهم يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك". وبعد انتهاء المباراة، عانق تشافي أعضاء الجهاز والفني واللاعبين في مشهد بدا وكأنه وداعي.